«Айнтрахт» — «Арсенал»: прогноз Жорди Гратакоса на Лигу Европы

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы сезона-2019/20 «Айнтрахт» — «Арсенал».
Ставка: «Арсенал» забьет минимум 2 гола за 2.00.
«Конечно, в прошлом сезоне «Айнтрахт» (Франкфурт) проявил себя очень хорошо в еврокубке. В полуфинале эта команда уступила тогда «Челси». В настоящий момент это совсем другая команда, потому что собраны игроки не топ-уровня. В Бундеслиге дела у «Айнтрахта» обстоят не очень хорошо. Команда занимает место лишь в середине таблицы. Но в предстоящей игре они сыграют дома, а немецкие команды традиционно при своих трибунах ощущают весомую поддержку своих болельщиков.
«Арсенал» для меня является очень хорошей командой. В ней имеется очень-очень сильный нападающий Обамеянг, а также новый игрок — Пепе. Ещё могу отметить Себальоса, который очень хорошо играет в полузащите, и Нельсона. Матч однозначно будет интересным. Я думаю, что «Арсенал» окажется сильнее, забив более чем один гол. Также мой прогноз — «Арсенал» забьёт как минимум один гол уже в первом тайме», — сказал Гратакос.
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