«Металлург» – «Спартак»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» – «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» за 4.00.



«Конечно, «Спартак» будет прилагать все усилия, но, как мне думается, маловероятен его успех в этом противостоянии. Всё будет зависеть от вратарей. Их вроде как и нет, хотя на самом деле они, конечно же, есть, но они травмированы. «Спартаку» деваться просто некуда. Так что, по-хорошему, выигрывать-то им надо. Тем более что и «Металлург» тоже не в очень хорошей форме сейчас, не так хорошо хоккеисты выглядят и смотрятся. Впрочем, как и всегда в начале сезона.



А давайте так: я всё же рискну и поставлю на «Спартак». Они должны будут приложить максимум усилий для победы. Если мы возьмём эти команды и посмотрим на имена, то преимущество как раз на стороне «Магнитки». Но по игре это пока никак не просматривается. Так что команды, я считаю, одинаковые почти что. Предположу, что «Спартак» выиграет в одну шайбу, не более. Им будет очень тяжело на выезде, но справиться они могут, если поймают «Металлург» на его не очень хорошем состоянии. Тем более что «Барысу» в большинстве забрасывали», — сказал Кожевников.



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