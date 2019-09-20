Эксперты назвали шансы Венгера и Моуринью возглавить «Спартак»

На днях СМИ сообщили, что генеральный директор «Спартака» Томас Цорн посетил Лондон, чтобы провести предварительные переговоры с Арсеном Венгером на предмет работы в московском клубе. Позднее владелец «Спартака» Леонид Федун опроверг эти слухи, добавив фразу «Вы ещё про Моуринью напишите». Букмекеры оценили шансы маститых специалистов возглавить «Спартак».



Поставить на то, что Олега Кононова сменит Арсен Венгер, можно с коэффициентом 10.0 (вероятность 10%). Сделать ставку на то, что красно-белых возглавит Жозе Моуринью, можно за 50.0 (2%).



Ранее мы писали о том, что вероятность увольнения Кононова из «Спартака» после трёх домашних поражений подряд превысила 50%.



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