«Зенит» — «Рубин»: прогноз Виктора Гусева на матч 10-го тура РПЛ в Петербурге

Комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Зенит» — «Рубин».



Ставка: победа “Зенита” с форой (-1,5) за 2.17.



“Зенит” выиграл у тульского “Арсенала” со счетом 3:1. Думал, питерцы начнут копить силы и им хватит минимальной победы. Но они показали хорошую, мощную, уверенную победу. “Рубин” играл в Оренбурге и потерпел досадное поражение со счетом 1:2. “Рубин” понравился с самого начала. Мы уже принялись восторгаться Шароновым, который предпочёл футбол концерту группы «Металлика». Увидели в этой команде какие-то новые черты. Большинство наработал Бердыев, но Шаронов привнёс что-то новое. А потом стало только хуже, хуже и хуже.



У “Рубина” есть очевидные проблемы — три поражения подряд. А если смотреть немного шире — четыре поражения в последних пяти турах. Есть Ташаев, Зуев, есть Кварацхелия — классные игроки по меркам Российской Премьер-лиги. Но им нужно время, чтобы вписаться. Мы видели отдельные хорошие действия в некоторых матчах, но пока рано говорить, что они становятся основными фигурами. Если брать статистику матчей с “Зенитом”, то нельзя сказать, что все для “Рубина” плохо: в 35 встречах казанцы выиграли 10 раз и девять завершились вничью.



“Зенит” провел сложную игру во Франции в Лиге чемпионов. Какими футболисты “Зенита” вернутся из Франции? Это может серьёзно повлиять на ход матча.



В любом случае, мотивация у питерцев будет. Понятно, что “Зенит” будет экономить силы перед Лигой чемпионов, но слишком уж силен кризис в “Рубине”, чтобы ставить на него в матче с фаворитом. Напомню, в предыдущем сезоне у команд были интересные результаты: дома “Рубин” проиграл со счетом 0:1, а в Питере взял, да и выиграл — 2:1. Сенсации возможны, но не в этой встрече».



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