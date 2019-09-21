Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат мира по боксу 2019. Онлайн финалов
Главная / Ставки / Новости /

«Витесс» — «Фортуна»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Нидерландов

«Витесс» — «Фортуна»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Нидерландов
Ставки 0

Футбольный комментатор Роман Нагучев сделал прогноз на матч 7-го тура чемпионата Нидерландов «Витесс» — «Фортуна».

Ставка: обе забьют и тотал больше 3,5 за 2.29, победа «Витесса» и обе забьют за 2.25.

«После поражения со счетом 0:5 команда Леонида Слуцкого постарается реабилитироваться. Потеря Караваева — это, безусловно, весомая потеря, но в матче с «Фортуной» этого можно и не заметить. Думаю в предстоящем матче обе команды забьют и будет тотал больше 3,5. Кроме того, подумал бы над тем, чтобы поставить и победу «Витесса», потому что после 0:5 все-таки один из лидеров чемпионата Голландии должен исправляться.

Предлагаю на этот матч два варианта. Первый — обе забьют и тотал больше 3,5. Второй — победа «Витесса» и обе забьют».

Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент