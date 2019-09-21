«Витесс» — «Фортуна»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Нидерландов

Футбольный комментатор Роман Нагучев сделал прогноз на матч 7-го тура чемпионата Нидерландов «Витесс» — «Фортуна».



Ставка: обе забьют и тотал больше 3,5 за 2.29, победа «Витесса» и обе забьют за 2.25.



«После поражения со счетом 0:5 команда Леонида Слуцкого постарается реабилитироваться. Потеря Караваева — это, безусловно, весомая потеря, но в матче с «Фортуной» этого можно и не заметить. Думаю в предстоящем матче обе команды забьют и будет тотал больше 3,5. Кроме того, подумал бы над тем, чтобы поставить и победу «Витесса», потому что после 0:5 все-таки один из лидеров чемпионата Голландии должен исправляться.



Предлагаю на этот матч два варианта. Первый — обе забьют и тотал больше 3,5. Второй — победа «Витесса» и обе забьют».



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