«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Георгия Черданцева на матч 6-го тура АПЛ

Телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч «Челси» — «Ливерпуль» в 6-м туре английской Премьер-лиги. Начало встречи 22 сентября 2019 года запланировано на 18:30 мск.



Ставка: «Ливерпуль» победит за 2.00, Ливерпуль забьёт в первом тайме за 1.68.



«Линия сильно в пользу «Ливерпуля». И это правильно. Я бы не учитывал перед этим матчем результат игры в Неаполе. Счёт не в пользу «Ливерпуля», но играла команда не так плохо, как может показаться, глядя на результат.

«Челси» тоже вроде бы играл неплохо, но поражение на своём поле от «Валенсии» говорит больше против «Челси», чем неудача «Ливерпуля» в Италии — против команды Клоппа. Чемпионство — вот его главная цель. Команда у него гораздо более сыгранная, поэтому нужно играть на победу».



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