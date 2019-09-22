ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата России

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар» в 10-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: победа «Краснодара» или ничья за 1.60.
«У ЦСКА небольшая скамейка, а сейчас ещё и много травм. Да и в целом армейцы против «Краснодара» играют не очень успешно. Обляков пропустит встречу из-за дисквалификации, а для армейцев это важный игрок. И это не на руку ЦСКА.
«Краснодар» играет в атакующий футбол, много контролирует мяч, использует забросы за спину защитников. И это всё может сыграть в пользу «Краснодара», так как у ЦСКА есть проблема с центральными защитниками: Магнуссон пропускает матч из-за дисквалификации, Васин, Набабкин и Гогуа травмированы.
ЦСКА будет проводить матч дома, а дома и стены помогают. В пользу «Краснодара» говорит то, что у него нет таких проблем с составом, как у красно-синих. В целом ожидаю увидеть равный матч с небольшим преимуществом «Краснодара».
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