ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата России

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар» в 10-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Краснодара» или ничья за 1.60.



«У ЦСКА небольшая скамейка, а сейчас ещё и много травм. Да и в целом армейцы против «Краснодара» играют не очень успешно. Обляков пропустит встречу из-за дисквалификации, а для армейцев это важный игрок. И это не на руку ЦСКА.



«Краснодар» играет в атакующий футбол, много контролирует мяч, использует забросы за спину защитников. И это всё может сыграть в пользу «Краснодара», так как у ЦСКА есть проблема с центральными защитниками: Магнуссон пропускает матч из-за дисквалификации, Васин, Набабкин и Гогуа травмированы.



ЦСКА будет проводить матч дома, а дома и стены помогают. В пользу «Краснодара» говорит то, что у него нет таких проблем с составом, как у красно-синих. В целом ожидаю увидеть равный матч с небольшим преимуществом «Краснодара».



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