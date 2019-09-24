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«Амур» — «Адмирал»: прогноз Дениса Казанского на матч КХЛ

«Амур» — «Адмирал»: прогноз Дениса Казанского на матч КХЛ
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Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Амур» — «Адмирал».

Ставка: ТМ 4 шайбы за 2.08.

«Дальневосточное дерби в Хабаровске. «Адмирал» сейчас выглядит крепче и интересней по игре, по составу. «Амур» совершенно неспроста болтается на дне турнирной таблице. Им надо что-то интересное придумывать, чтобы побеждать. Девять проведённых матчей и всего 3 очка. Это не очень здорово.

Мне кажется, «Амур» — это сладкий пирожок для любого соперника, в отличие от «Адмирала», с которым приходится мучиться всем. ЦСКА крупно победил (4:0), но игра была сложной. С «Сочи» матч ушел в овертайм. Думаю, что всё это будет достаточно любопытно. Отношение между командами особенные, как вы понимаете.

В последних пяти матчах четыре низа, только одна аномальная победа во Владивостоке «Амура» со счётом 7:0, но это не вписывается ни в какую историю, а так, и те, и другие гоняют низы достаточно регулярно. Последние два матча у «Адмирала» и «Амура» точно такой результат, между ними четыре из пяти игр тоже завершались низом.

Думаю, борьба будет очень упорная. Хабаровску нельзя проигрывать, а у «Адмирала» чуть больше класса в составе, поэтому низ в этом матче», — сказал Казанский.

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