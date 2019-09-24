«Верона» — «Удинезе»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру 5-го тура Серии А

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 5-го тура Серии А сезона-2019/20 «Верона» — «Удинезе».



Ставка: обе команды забьют за 1.74.



«Не знаю, как к этой игре относиться. Обе команды особо не питают надежд оказаться наверху и решают свои локальные задачи. «Верона» в матче с «Ювентусом» очень понравилась, играла бодро и весело и смотрелась неплохо. «Удинезе» ищет правильные сочетания, ищет себя в этом сезоне.



Думаю, что игра будет достаточно открытая — это такой тренд старта чемпионата Италии. Поэтому я бы поставил на голы в обе стороны за 1,75», — сказал Арустамян.



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