«Барселона» – «Вильярреал»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» – «Вильярреал».



Ставка: «Барселона» забьет минимум 3 мяча за 1.80.



«Барселона» на выезде и дома — это сейчас две разные команды. Дома она забивает пять безостановочно, а в выездном матче мы видим другую игру в их исполнении. Против «Гранады» Месси вышел только во втором тайме уже при отрицательном результате. «Барселоне» отступать некуда, терять очки уже нельзя, потому что сейчас они находятся в середине турнирной таблицы.



«Вильярреал» уже играл 4:4 на старте сезона, так что это команда, которая умеет пропускать мячи в свои ворота. Думаю, что хозяева выйдут на этот матч злыми. Надо в этом матче играть индивидуальный тотал «Барселоны», потому что свои голы они могут пропустить, но переставать атаковать не будут, а продолжат забивать. Тем более что Месси поправился и должен сыграть в этом матче. Думаю, каталонцы спокойно смогут забить три гола в ворота «Вильярреала». Во-первых, «Бетису» и «Валенсии» они смогли забить по пять мячей дома, а во-вторых, «Барса» после такого фиаско в матче против «Гранады» точно будет заведённая.



Не верю, что «Вильярреал» способен зацепиться за ничью.



Неудачный старт «Барселоны» в этом сезоне можно связать со сменой игроков. Пришёл из «Аякса» Фрэнки Де Йонг, ему надо привыкнуть к игре. Также Суарес начал чемпионат не сразу после травмы, Месси до сих пор не приходит в себя, нестабильная психология молодых ребят — всё это сказывается на игре. Чемпионат очень длинный, у «Барселоны» всё встанет на свои места. «Барса» заточена под Месси, и когда его нет, то ей сложнее играть.



На «Камп Ноу» поле гораздо больше, чем, например, у «Гранады», где «Барселона» играла прошлый матч, поэтому гостям очень сложно защищаться. Также качество поля будет отличаться: против «Гранады» мяч дробил, а на «Камп Ноу» газон идеальный. Это всё влияет на игру, поэтому считаю, что свои три мяча «Барса» забьёт», — сказал Радимов.



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