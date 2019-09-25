«Мордовия»– «Ростов»: прогноз Романа Нагучева на 1/16 финала Кубка России

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев сделал прогноз на матч «Мордовия»– «Ростов» в 1/16 финала Кубка России сезона-2019/20.
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.80.
«Матч «Мордовия» — «Ростов» пройдет на стадионе «Старт», насколько я знаю, а матч футбольного клуба «Тамбов» в этом же Кубке России пройдет на стадионе «Мордовия». Выглядит, конечно, абсурдно, но, как ни странно, именно это обстоятельство может повлиять на результативность, потому что на стадионе «Старт» искусственный газон.
«Ростов» в этом сезоне на искусственном газоне играл в Уфе и проиграл там со счетом 0:2. Обстоятельства, которые привели к этому поражению, были весьма неприглядны, то есть там было очень много ошибок, и, как мне кажется, что, например, показал и матч «Уфы» против «Спартака», искусственный газон действительно на команды техничные и атакующие влияет очень сильно.
Поэтому я предположу, что в этом матче будет просто меньше 2,5 гола. Возможно, «Ростов», пытаясь исправиться за поражение от «Тамбова», просто не рискуя, выиграет, и, несмотря на атакующую манеру «Ростова», в этом матче вряд ли будет верх. Поэтому тотал меньше 2,5 в игре на искусственном газоне стадиона «Старт», — сказал Нагучев.
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