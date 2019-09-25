«Факел» – «Арсенал»: прогноз Евгения Ловчева на игру Кубка Росии

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка России сезона-2019/20 «Факел» – «Арсенал». Игра состоится 25 сентября и начнется в 19:00 мск.
Ставка: «Арсенал» выиграет и не пропустит за 2.70.
«Да, в последнее время команды из низших дивизионов часто обыгрывают представителей Премьер-Лиги. Сюрпризов хватает в розыгрыше Кубка России. Но от этого матча я сенсации не жду.
Да, «Арсенал» не смог пробиться в групповой раунд Лиги Европы, что, конечно, повлияло на эмоциональное состояние команды. Но после этого прошло уже немало игр, и как мы видели, «Арсенал» пришел в себя. Команда у Черевченко боевая, обученная.
Да, по сравнению с прошлым сезоном у туляков полностью сменилось нападение, но однако на результативности это сильно не сказалось. Поэтому я здесь отдаю предпочтение «Арсеналу», — сказал Ловчев.
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