«Реал Мадрид» – «Осасуна»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 6-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Реал Мадрид» – «Осасуна».



Ставка: победа «Реала» за 1.25.



«Матч «Реал Мадрид» — «Осасуна». На данный момент «Реал Мадрид» делит первое место в турнирной таблице с «Атлетиком». На выходных мадридцы добились хорошего результата в Севилье, обыграв ее 1:0. Карим Бензема набрал хорошую форму, он забил победный гол и всегда готов помочь команде. Помимо него в команде еcть Азар, Хамес Родригес, Бэйл, Модрич, Кроос. Это будет важная игра для «Реала», потому что в первой игре дома против «Вальядолида» команда не смогла выиграть, да и победа над «Леванте» получилась не очень убедительной. «Реалу» нужна уверенная победа.



«Осасуна» хорошо провела первые пять туров, она находится в середине турнирной таблицы. Но «Осасуна» домашняя команда. На выезде она играет не так хорошо, как дома. В домашних играх у команды предельная концентрация, много желания, болельщики помогают команде, а вот в гостях она играет слабо.



Думаю, что «Реал» будет создавать много моментов для взятия ворот, много владеть мячом, «Осасуне» будет сложно. У «Осасуны» есть хороший нападающий Андриан Лопес, который раньше играл за «Депортиво», «Вильярреал» и «Порту», вызывался в сборную Испании. Тем не менее, все равно будет сложно гостям забить на «Сантьяго Бернабеу».



Мой прогноз – «Реал» выиграет, забьет в каждом тайме, победив с разницей более чем два мяча», — сказал Гратакос.



«Реал» — «Осасуна». Прогноз: Зидан прибегнет к ротации Плотный график приведёт к изменениям в основе «Реала». «Сливочным» понадобится время на притирку.