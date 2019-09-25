Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Реал Мадрид» – «Осасуна»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Примеры

«Реал Мадрид» – «Осасуна»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Примеры
Ставки 0

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 6-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Реал Мадрид» – «Осасуна».

Ставка: победа «Реала» за 1.25.

«Матч «Реал Мадрид» — «Осасуна». На данный момент «Реал Мадрид» делит первое место в турнирной таблице с «Атлетиком». На выходных мадридцы добились хорошего результата в Севилье, обыграв ее 1:0. Карим Бензема набрал хорошую форму, он забил победный гол и всегда готов помочь команде. Помимо него в команде еcть Азар, Хамес Родригес, Бэйл, Модрич, Кроос. Это будет важная игра для «Реала», потому что в первой игре дома против «Вальядолида» команда не смогла выиграть, да и победа над «Леванте» получилась не очень убедительной. «Реалу» нужна уверенная победа.

«Осасуна» хорошо провела первые пять туров, она находится в середине турнирной таблицы. Но «Осасуна» домашняя команда. На выезде она играет не так хорошо, как дома. В домашних играх у команды предельная концентрация, много желания, болельщики помогают команде, а вот в гостях она играет слабо.

Думаю, что «Реал» будет создавать много моментов для взятия ворот, много владеть мячом, «Осасуне» будет сложно. У «Осасуны» есть хороший нападающий Андриан Лопес, который раньше играл за «Депортиво», «Вильярреал» и «Порту», вызывался в сборную Испании. Тем не менее, все равно будет сложно гостям забить на «Сантьяго Бернабеу».

Мой прогноз – «Реал» выиграет, забьет в каждом тайме, победив с разницей более чем два мяча», — сказал Гратакос.

«Реал» — «Осасуна». Прогноз: Зидан прибегнет к ротации
Плотный график приведёт к изменениям в основе «Реала». «Сливочным» понадобится время на притирку.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент