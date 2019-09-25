«Реал Мадрид» — «Осасуна»: прогноз Константина Генича на встречу Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Осасуна» в 6-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.
Ставка: «Реал» выиграет и не пропустит за 2.15.
«Реал» наконец-то не пропустил. Первая игра на ноль при Зидане в сезоне. Очень хороший, правильный, выстроенный футбол «Реал» показал против «Севильи». Свой шанс реализовали и почти ничего не дали создать «Севилье». Возвращение Серхио Рамоса — это большое подспорье. Если «Реал» продолжит так играть, то разговоры об отставке Зидана уйдут в песок.
«Реал» дома принимает «Осасуну». Раз уж не пропустили от «Севильи», то надо бы при своих болельщиках дома обыграть «Осасуну» всухую. «Осасуна» сама мало пропускает — всего 3 мяча. У нее нет поражений — 4 ничьих и победа над «Леганесом» в гостях. Соперник кусачий. Он сумел не проиграть «Барселоне», «Бетису», с «Вальядолидом» отыгрались в концовке.
Я веду к тому, что «Реалу» будет непросто. У него будет ротация после победы в Севилье. «Реал» должен выигрывать и не должен повторять ошибок матча с «Вальядолидом». Вели с минимальным счетом, а потом пропустили ненужный мяч в конце.
Возьму вариант «Реал» победит всухую» за 2,15. Пришло время, когда «Реал» дома готов сыграть на ноль против такого соперника, как «Осасуна», — сказал Генич.
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