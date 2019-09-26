Головкин — Деревянченко: когда бой, каковы прогноз и ставки

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин и украинец Сергей Деревянченко проведут поединок за титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе. Поединок состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего боя считается Головкин. Эксперты предлагают поставить на итоговую победу Геннадия за 1.25, что соответствует вероятности 74,3%. Виктория Деревянченко идёт за 4.42 (21%). Аналитики также не исключают ничью по итогам поединка. Данный вариант доступен в конторах за коэффициент 20.0 (4,7%).

Если говорить о потенциальной продолжительности поединка, то здесь букмекеры выставили тотал раундов на отметке 10,5. Эксперты прогнозируют, что с вероятностью 50% будет 10 или менее раундов. Шансы на противоположный исход оцениваются так же. Оба варианта доступны за коэффициент 1.87.

На кону встречи Головкина с Деревянченко будет стоять титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, который стал вакантным после того, как руководство этой организации лишило Сауля Альвареса регалии. Последний не сумел договориться об обязательной защите от посягательств Сергея Деревянченко.

Для украинца это будет уже вторая попытка завоевать чемпионский титул. Ранее он проиграл схватку за этот пояс Дэниелу Джейкобсу.

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