«Вильярреал» – «Бетис»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 7-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Вильярреал» – «Бетис».



Ставка: минимум 2 мяча в каждом тайме за 4.50.



«Обе команды – с 8 очками после 6 туров, в середине турнирной таблицы. Обе команды – быстрые, атакующие, с молодыми тренерами. И «Вильярреал», и «Бетис» много забивают и много пропускают. «Вильярреал» забил уже 13 голов в чемпионате, пропустил 10. У «Бетиса» показатель голов чуть меньше – 9:10, но зато он набирает ход в последних турах: на этой неделе победил «Леванте» со счётом 3:1.



Я бы рискнул поставить на количество голов. Думаю, в каждом из таймов команды забьют хотя бы два мяча – это вполне реалистичный сценарий.



Что касается исхода, здесь мой фаворит – «Вильярреал». Клуб проиграл в прошлом туре 1:2 «Барселоне», но играл хорошо, а потому предельно мотивирован, чтобы набрать максимум очков в родных стенах. «Бетис» же хуже играет в гостях, чем дома. Мой прогноз – победа «Вильярреала», — сказал Гратакос.



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