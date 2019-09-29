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«Урал» – ЦСКА: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги

«Урал» – ЦСКА: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги
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Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев сделал прогноз на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Урал» – ЦСКА.

Ставка: «Урал» победит за 4.30.

«Урал» на своём поле представляет серьёзную силу. Если кто не заметил, команда Парфёнова очень много забивает в этом сезоне в родных пенатах. «Урал» уже не тот коллектив, который боится московские команды. Можно вспомнить, как «Урал» весь второй тайм возил «Спартак» на «Открытии Арене».

У «Урала» есть лидеры, которые делают игру в атаке. Неслучайно это одна из самых результативных команд в Российской Премьер-Лиге. В общем, мне представляется, что подопечные Парфёнова не стушуются перед ЦСКА. Поэтому здесь я бы даже поставил на победу «Урала»».

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