«Урал» – ЦСКА: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев сделал прогноз на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Урал» – ЦСКА.



Ставка: «Урал» победит за 4.30.



«Урал» на своём поле представляет серьёзную силу. Если кто не заметил, команда Парфёнова очень много забивает в этом сезоне в родных пенатах. «Урал» уже не тот коллектив, который боится московские команды. Можно вспомнить, как «Урал» весь второй тайм возил «Спартак» на «Открытии Арене».



У «Урала» есть лидеры, которые делают игру в атаке. Неслучайно это одна из самых результативных команд в Российской Премьер-Лиге. В общем, мне представляется, что подопечные Парфёнова не стушуются перед ЦСКА. Поэтому здесь я бы даже поставил на победу «Урала»».



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