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«Рубин» — «Уфа»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 11-го тура РПЛ в Казани

«Рубин» — «Уфа»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 11-го тура РПЛ в Казани
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Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Рубин» — «Уфа».

Ставка: «Уфа» не проиграет за 1.60.

«Рубин» сейчас психологически надломлен: шесть поражений в семи матчах. Не хватает опыта команде Шаронова, и матч с «Зенитом» это доказал. С начала сезона я предполагал, что «Рубин» будет бороться за выживание. После хорошего старта от них начали ждать побед, но к этому давлению команда оказалась неготова. Игроки не показывают своего максимума на поле не потому, что они этого не хотят, а из-за психологического напряжения. Это то, что часто происходит со «Спартаком»: от них ждут побед, игроки оказываются под давлением и не показывают своей лучшей игры.

«Уфа» играет в свою игру, с каждым матчем становится всё увереннее в себе. Команда Шаронова со всеми соперниками старается играть на равных, в атаку. Это сыграло с ними злую шутку в матче с «Зенитом». «Уфа» играет строго в обороне и пытается использовать свои шансы в контратаках. В домашних матчах результаты у подопечных Вадима Евсеева лучше, но сейчас такому «Рубину» они не проиграют».

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