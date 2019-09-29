«Рубин» — «Уфа»: прогноз Алексея Андронова на матч 11-го тура РПЛ в Казани

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Рубин» — «Уфа» в 11-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Рубин» победит с форой «0» за 1.72.



«Игра, которая, может быть, и не вызвала бы большого внимания, но «Уфа» отмечается серьёзными результатами в этом сезоне. Она обыграла «Зенит», «Спартак», «Ростов». У «Рубина» тяжёлая серия, команда матч за матчем проигрывает.



Думаю, домашняя для «Рубина» игра с «Уфой», в общем-то, неплохой вариант, чтобы попробовать вернуть дело на правильные рельсы. Казанский клуб не паникует, вопрос об отставке там не поднимается. Но ситуацию надо выправлять, а падение прекращать.



Я думаю, «Рубин» всё понимает и постарается максимум отдать в этой встрече. Проиграть он её не должен. Выберу ставку: «Рубин» с форой «0» и коэффициентом 1,72. Это самый рабочий вариант».



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