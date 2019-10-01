«Ювентус» — «Байер»: прогноз Нобеля Арустамяна на встречу Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Байер».



Ставка: тотал больше (3,5) за 2.83.

«Ювентус» неплохо выступил в первом туре против «Атлетико» с точки зрения футбола. Команда вела со счётом 2:0, играла содержательно, но в итоге пропустила два мяча со стандартов. Это была большая проблема для «Юве».



Энтузиазм в Турине сохраняется, плюс «Ювентус» в чемпионате Италии выигрывает почти все матчи подряд. Всё это придаёт уверенности, особенно с новым тренером. «Байер», как обычно, делает ставку на атаку. Много забивает, много пропускает. В Лиге чемпионов был плохой старт с «Локомотивом». Но в целом понять философию «Байера» очень просто: «мы будем играть в атаку».



Игра в Турине будет сложной для «Байера». «Ювентус» — явный фаворит, но «Байер» от своего не отойдёт. Команда будет играть в атаку. Это очень важный момент для Леверкузена. Здесь по сценарию может быть всё что угодно, но «Ювентус» одержит победу. Мне кажется, что игра пройдёт весело и задорно, поэтому лучше делать ставку на голы. Причём предлагаю поставить не на тотал больше 2,5 гола, а больше 3,5 гола. Думаю, что в этом матче может быть 3:1 или даже 3:2. Делаю ставку на такой исход, поэтому тотал больше 3,5 мяча», — заявил Арустамян.



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