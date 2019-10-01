«Ювентус» — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Байер» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1) за 1.85.



«Для меня здесь всё однозначно. С точки зрения психологии, возможностей, настроя на матч «Байеру» почти невозможно конкурировать с «Ювентусом». Туринский клуб — очень опытный турнирный боец. Мы уже видели в этом сезоне матчи, где «Ювентус» начинал неважно, но в итоге добивался хорошего результата для себя. Думаю, так будет и здесь.



Выбираю ставку — «победа «Ювентуса» с форой (-1)» с коэффициентом 1.85. «Байер» в первом матче Лиги чемпионов ничего не показал. И пока я не вижу оснований для того, чтобы случилось какое-то чудо. Так что победа «Ювентуса» с форой», — заявил Андронов.



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