Эксперты оценили шансы «Локомотива» выйти из группы ЛЧ после матча с «Атлетико»

Во втором туре Лиги чемпионов сезона-2019/20 в группе D «Локомотив» на «РЖД Арене» уступил мадридскому «Атлетико» со счётом 0:2. В параллельном матче «Ювентус» разгромил дома «Байер» 3:0. Таким образом, у «матрасников» и «старой сеньоры» по четыре очка, на один балл меньше у «железнодорожников», а «фармацевты» остались с нулём.

Эксперты не сомневаются в проходе «Ювентуса» и «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов. Поставить на преодоление группового этапа итальянским клубом можно за 1.05, что соответствует 90,7% вероятности. На команду Диего Симеоне установлен коэффициент 1.12 (85,1%).

Выход в плей-офф «Байера» доступен в конторах за 7.0 (вероятность 13,6%), а перспективы «Локомотива» оцениваются коэффициентом 9.0 (10,6%). По мнению букмекеров, «железнодорожники» имеют меньше шансов, чем «фармацевты», несмотря на преимущество коллектива Юрия Сёмина в турнирной таблице.

Напомним, 22 октября начиная с 19:55 мск «Атлетико» сыграет с «Байером», а в 22:00 начнётся матч «Ювентус» — «Локомотив».

Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата»