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«Урал» — «Зенит»: прогноз Евгения Ловчева на матч 12-го тура РПЛ

«Урал» — «Зенит»: прогноз Евгения Ловчева на матч 12-го тура РПЛ
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Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Урал» — «Зенит».

Ставка: «Зенит» победит за 1.65, тотал больше 2,5 за 1.75, обе забьют за 1.80.

«Мои ставки — «Зенит» победит, тотал больше 2,5 и обе забьют. «Урал» на своем поле много забивает, только в последней игре с ЦСКА не забил. «Зенит» же в последнее время очень неровно проводит матчи. Например, в Лиге чемпионов прилично сыграли, а в РПЛ, особенно в гостях, команда Сергея Семака играет не очень хорошо. Думаю, что «Зенит» победит, но «Урал» навяжет борьбу и сумеет пробить Андрея Лунёва».

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