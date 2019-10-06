«Саутгемптон» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 8-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Саутгемптон» — «Челси».



Ставка: ТМ 2,5 мяча за 2.20, победа «Челси» за 1.85, «Саутгемптон» не забьет за 2.85.



«Саутгемптон» забил целую охапку мячей в матче с «Портсмутом». Если говорить о Премьер-лиге, «святые» больше одного мяча за матч практически не забивают. «Челси» не просто играет здорово с «Саутгемптоном», а даже забыл, как пропускать от этого соперника. Думаю, аристократы и в этом матче сыграют на ноль.



«Челси» забивает исправно в последнее время в матчах с «Саутгемптоном» и выигрывает. На мой взгляд, будет низовая игра, несмотря на то что в последних выездах играх «Челси" были исходы, когда забивалось больше 2,5 гола. Но сейчас, на мой взгляд, всё может ограничиться минимальным количеством мячей. Будет 1:0 или 2:0. Если рискнете сыграть на счет, мне кажется, надо выбирать между этими вариантами.



Мой прогноз — победа «Челси», «Саутгемптон» не забьет и низовая игра».



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