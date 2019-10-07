Эксперты назвали главного фаворита РПЛ сезона-2019/20 после 12 туров

По итогам 12 туров в РПЛ сразу четыре команды лидирующей группы имеют в своём активе одинаковое количество очков. У «Локомотива», «Ростова», «Краснодара» и «Зенита» по 26 баллов, на одно очко от указанных коллективов отстаёт ЦСКА.
Согласно котировкам букмекеров, главным фаворитом на победу в РПЛ в сезоне-2019/20 считается «Зенит». Поставить на триумф сине-бело-голубых эксперты предлагают за коэффициент 2.05, что соответствует 45% вероятности. Обратный исход доступен за 1.77 (55%).
Ниже аналитики оценивают шансы «Краснодара» (коэффициент 5.5, вероятность 16%), «Локомотива» (5.5, 16%), ЦСКА (7.0 13%) и «Ростова» (10.0, 9%).
Поставить на чемпионство «Спартака» в букмекерских конторах можно за 500.0, а победа любого другого клуба лиги оценивается экспертами коэффициентом 1000.0.
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