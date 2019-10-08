Кого уволят раньше: Почеттино или Сульшера? Аналитики оценили шансы тренеров

Невыразительные выступления «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» порождают слухи о возможных увольнениях наставников команд. Букмекеры уже начали приём ставок на то, кого уволят раньше — наставника лондонцев Маурисио Мачеттино или коача манкунианцев Уле-Гуннара Сульшера.



Более ранее увольнение норвежского специалиста из «МЮ» оценивается коэффициентом 1.61. Если же вы считаете, что аргентинского наставника «Тоттенхэма» уволят раньше, то свою ставку можно сделать за коэффициент 2.2.



Напомним, по итогам восьми туров английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» располагается на девятой строчке в турнирной таблице. В минувшую субботу лондонцы разгромно уступили «Брайтону» (0:3), а в среду были унижены на своём стадионе «Баварией» (2:7) в рамках Лиги чемпионов.



Что касается «Манчестер Юнайтед», то в АПЛ клуб идёт 12-м. При этом подопечные Сульшера не побеждают в выездных официальных матчах с марта.



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