Германия — Аргентина. Где смотреть, прогноз и ставка на товарищескую встречу

Сегодня, 9 октября, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде в товарищеском матче сборная Германии померяется силами с национальной командой Аргентины. Встречу покажет телеканал «Матч ТВ», прямая трансляция начнётся в 21:35 мск, а стартовый свисток раздастся в 21:45.



Прогноз «Чемпионата»: индивидуальный тотал Германии больше 1,5 за 1.75.



«Сборная Германии перед очередным поединком квалификации Евро-2020 решила не терять время даром. Немцы проведут товарищеский матч с Аргентиной в Дортмунде. Для финалистов ЧМ-2014 это будет уже вторая встреча после легендарного сражения, и оба поединка не несут в себе серьёзной соревновательной составляющей.



Йоахим Лёв постепенно перестраивает бундестим, но порой у титулованной команды случаются чудовищные сбои в обороне. Молодое поколение немецких защитников только начинает расцветать, а более возрастные исполнители не соответствуют высочайшей планке, заданной в прошлом. Со средней линией и нападением у Германии полный порядок, россыпь талантов позволяет главному тренеру совершать выбор из многочисленных мастеров.



Не сказать, что у Аргентины начался застой с точки зрения личностей, но системный кризис в национальной федерации не позволяет сборной демонстрировать свой максимум. Лионель Месси не сможет принять участие в матче, поэтому Скалони предстоит пройти некий тест на профпригодность. В отсутствии своей главной звезды бело-голубые постараются показать более разнообразный футбол, однако нет никаких гарантий, что это получится.



Пожалуй, предстоящая встреча станет особенной для Дибалы, который в нынешнем составе Аргентины выглядит парнем, способным организовать нападение. У Германии особый интерес вызывает сделавший покер против «Тоттенхэма» Гнабри. Букмекеры отдают перевес хозяевам поля, что вполне логично. По именам коллектив Скалони если и уступает, то самую малость, но когда последний раз бело-голубые радовали своих зрителей яркой игрой?



Делая поправку на статус встречи, мы возьмём индивидуальный тотал бундестим больше 1,5 за 1.75. Чистая победа немцев котируется чуть выше, но в товарищеском поединке возможно огромное количество замен, да и уровень сопротивления может сказаться. Йоахим Лёв наверняка предоставит шанс многим исполнителям и захочет проверить в деле ближайший резерв.



Конкуренция в Германии запредельная, следовательно, футболисты атакующей группы должны выдавать максимум, чтобы претендовать хоть на какие-то минуты в ближайших встречах, а затем и на Евро-2020. Оборона Аргентины способна давать результат лишь тогда, когда тренер выбирает закрытую модель и весь центр поля занят исключительно разрушением. В товарищеской встрече с серьёзным оппонентом Скалони незачем делать акцент исключительно на защитных построениях. На бело-голубых не давит ответственность за результат, что позволит гостям выступить смело.



В пяти последних матчах Германия забивает не меньше двух мячей, притом что в паре встреч команде Йоахима Лёва противостояли Нидерланды во главе с одной из лучших связок центральных защитников в современном футболе. Если Аргентина не привезёт в Дортмунд «автобус», что бессмысленно в товарищеской встрече, то форварды хозяев получат достаточно шансов, чтобы отличиться за свою национальную команду».

Германия – Аргентина. Прогноз: немцы устроят 18+ с обороной гостей Без Месси аргентинцы рискнут сыграть в открытый футбол, чем воспользуется нападение Германии.