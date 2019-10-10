Россия — Шотландия: прогноз Владислава Радимова на отборочную игру Евро-2020

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч 7-го тура группы I квалификации Евро-2020, в котором сборная России сыграет с командой Шотландии.

Встречу покажет Первый канал, прямая трансляция начнётся в 21:35 мск, а стартовый свисток раздастся в 21:45.

Ставка: победа России с форой (-1) за 1.94.



«Первый матч в Шотландии выдался довольно-таки напряжённым, но даже пропустив первой, нашей сборной удалось победить.



Полные «Лужники», где сборная России давно не играла, Москва, наша сборная на ходу, матч с Шотландией… Другого мнения просто быть не может — Россия с форой (-1). Верьте мне», — говорит Радимов.



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