Россия — Шотландия: прогноз Романа Нагучева на отборочную игру Евро-2020

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 7-го тура группы I квалификации Евро-2020, в котором сборная России сыграет с командой Шотландии.



Встречу покажет Первый канал, прямая трансляция начнётся в 21:35 мск, а стартовый свисток раздастся в 21:45.



Ставка: победа России с форой (-1) за 1.9 или Шотландия не забьёт за 1.85.



«В составе сборной России есть несколько травмированных футболистов, причём это игроки основного состава. При всех этих потерях российская сборная всё равно может обыграть Шотландию, причём одержать победу с очень неплохой разницей. Также важно учитывать, что игра будет проходить в «Лужниках». Предстоящий матч однозначно соберёт аншлаг. Даже в случае ничейного результата сборная России уже официально забронирует себе поездку на Евро-2020.



Мне кажется, что сборная России легко и непринужденно добьётся в этом матче победы. Напрашивается выигрыш россиян с форой (-1). Если хочется рискнуть, то можно взять их победу с форой (-2), но мне кажется, что более интересная ставка — сборная Шотландии не забьёт в этой игре», — говорит Нагучев.



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