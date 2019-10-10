Россия — Шотландия: прогноз Нобеля Арустамяна на отборочную игру Евро-2020

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 7-го тура группы I квалификации Евро-2020, в котором сборная России сыграет с командой Шотландии.
Встречу покажет Первый канал, прямая трансляция начнётся в 21:35 мск, а стартовый свисток раздастся в 21:45.
Ставка: ИТБ1 (1,5) за 1.81 или ИТБ1 (2,5) за 3.77.
«Одна из важнейших игр для сборной России, потому что дело близится к финишу группового этапа, и команда Станислава Черчесова играет в «Лужниках», очень значимом стадионе для страны, для сборной — столько приятных воспоминаний связано с ними в последнее время. Плюс наверняка будет аншлаг, это должно мобилизовать футболистов.
Шотландцы, на мой взгляд, разочаровали в первой встрече: на своём поле проиграли российской команде совершенно по делу. Поэтому понятно, что в московском матче сборная России — фаворит.
Я бы поставил на то, что наши ребята забьют как минимум два мяча в ворота сборной Шотландии. Поэтому главная ставка — ИТБ1 (1,5). Но если смотреть на российскую сборную амбициозными глазами, можно рискнуть и взять даже ИТБ1 (2,5). Здесь риск оправдан», — говорит Арустамян.
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