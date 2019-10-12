«Калев» — УНИКС: прогноз Владимира Гомельского на матч Единой лиги ВТБ

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2019/20 «Калев» — УНИКС.



Ставка: ТМ 148,5 очка за 2.85, ИТМ 82,5 очка УНИКСа за 2.09.



«У скромного по финансовым возможностям «Калева» есть проблемы с комплектацией. Однако тренер Робертс Штелмахерс поставил команде очень дисциплинированную игру. «Калев» дорожит мячом, создаёт моменты для атаки лидерам и отлично борется за подборы под своим щитом.

Выделю разыгрывающего Кайла Виналеса и атакующего защитника Айгарса Шкеле. Ветераны Кангур, Курбас и Сокк по-прежнему полезны. К сожалению, у «Калева» нет глубины состава. По этой причине и темп игры не самый высокий.

У УНИКСа две почти равноценные пятерки и еще 1–2 игрока на скамейке, которые выйдут на поле и ничего не испортят. Тренер Димитрос Прифтис требует высокой игровой дисциплины, особенно в защите. Явно ко двору пришёлся центровой-новобранец Алекс Тайус. Его умение страховать партнёров в краске значительно усилило оборону казанцев.

В атаке выделяются снайперы Смит и МакКоллум. Мне понравились действия опытного разыгрывающего Манцариса. Причем Прифтис может варьировать игру в позиционном нападении: маленькой пятёркой с Макколлумом, Смитом и Манцарисом или высокой, когда вместо Смита на площадку выходит Морган. Кто из 7 легионеров будет лишним во встрече с Калевом, решит тренер».



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