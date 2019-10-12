Италия — Греция: прогноз Григория Телингатера на матч квалификации Евро-2020

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер дал прогноз на матч 7-го тура квалификации Евро-2020 Италия — Греция. Начало — в 21:45 мск.
Ставка: хотя бы одна не забьёт и тотал матча больше 1,5 мяча за 2.15.
«Недавно греки дома проиграли итальянцам со счетом 0:3. В Риме ожидаю чего-то похожего. Весьма вероятный прогноз: одна из команд не забьёт (понятно, какая), а тотал голов будет больше 1.5. По поводу количества мячей особых сомнений нет. Вопрос в том, пропустит ли Италия. Полагаю, что этого всё-таки не случится.
Кстати, матч судит российский арбитр Сергей Карасёв, который свистит не так много и даёт футболистам бороться. Высокий темп игры скорее будет на руку хозяевам. Смущает только то, что итальянцы уже практически вышли из группы и убиваться не станут».
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