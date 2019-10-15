Эксперты назвали имя возможного преемника Хохлова на посту тренера «Динамо»

По итогам матча 12-го тура, в котором московское «Динамо» проиграло «Оренбургу», руководство бело-голубых приняло отставку Дмитрия Хохлова. Эксперты обновили линию на нового наставника команды.

Главным претендентом считается Сергей Кирьяков, возглавлявший тульский «Арсенал» в сезоне-2016/17. Его назначение оценено коэффициентом 2.8, что соответствует 31% вероятности.

Следом идут Мирча Луческу (5.8, 15%) и Дан Петреску (5.9, 14%). Назначение на пост главного тренера «Динамо» Андрея Кобелева, Юрия Калитвинцева, Рашида Рахимова и Сергея Силкина идёт за одинаковый коэффициент 7.5 (10%).

Аутсайдером считается Сергей Юран, чей приход в стан бело-голубых в качестве наставника идёт за 9.5.

Напомним, после 12 туров «Динамо» располагается на 15-м месте, отставая от идущих в зоне стыковых матчей «Сочи» и «Ахмата» на два очка. Ближайший поединок в РПЛ бело-голубые проведут 20 октября против «Краснодара».

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