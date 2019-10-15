Гибралтар — Грузия: прогноз Артура Петросьяна на матч отбора Евро-2020

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группы D квалификации чемпионата Европы—2020 Гибралтар — Грузия.
Ставка: победа Грузии с форой (-2) за 1.84.
«У сборной Грузии после ничьей с Ирландией не осталось шансов пробиться на Евро через отборочный турнир, но будет ещё возможность сделать это весной в плей-офф Лиги наций.
У грузин приличная команда, хорошо организованная и интересная впереди. Не думаю, что она будет отбывать номер в, по сути, товарищеском матче: там много кому есть что доказывать.
Гибралтар до сих пор не забил ни одного мяча, да и на чужую половину поля переходил считаное количество раз. В недавнем товарищеском матче с Косово, например, гибралтарцы уступили по ударам 2-20, а по угловым 0-9.
Думаю, грузины победят и минимум в два мяча», — сказал Петросьян.
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