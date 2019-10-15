Лихтенштейн — Италия: прогноз Ильи Казакова на отборочный матч Евро-2020

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 8-го тура отборочного цикла к Евро-2020 Лихтенштейн — Италия.



Ставка: Италия выиграет оба тайма за 1.50.



«Лихтенштейн в двух последних матчах сыграл вничью, причём с забитыми мячами, но это вовсе не значит, что эта серия продолжится в игре против итальянцев, которые отборочный цикл в традиционной для себя манере прошли безболезненно и безошибочно.



Я думаю, что в этом матче ставка на победу Италии принесёт слишком маленькие деньги, поэтому надо ставить на то, что Италия выиграет каждый из таймов. Также я поставил бы на то, что Италия во втором тайме забьёт больше, чем в первом, потому что Лихтенштейн «наестся» за первую половину встречи, а итальянцы, команда терпеливая и коварная, обязательно свои мячи во втором тайме забить должны.



Думаю, что Лихтенштейн не забьёт, Италия выиграет каждый из таймов и во втором тайме голов будет больше, чем в первом», — сказал Казаков.



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