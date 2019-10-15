Эксперты оценили шансы Дзюбы стать рекордсменом по голам за сборную России

В 8-м туре квалификации Евро-2020 сборная России на выезде разгромила Кипр со счётом 5:0. Автором одного из голов стал Артём Дзюба, который довёл количество своих мячей за национальную команду до 24.

Рекордсменом сборной России с 30 мячами пока остаётся Александр Кержаков. Эксперты предлагают поставить на то, что Артём Дзюба превзойдёт данное достижение. Если форвард «Зенита» сумеет забить за национальную команду 31 или более голов, то сыграет ставка за 1.55, что соответствует 60% вероятности. Противоположный вариант оценён букмекерами коэффициентом 2.3 (40%).

Напомним, следующий матч сборная России проведёт 11 ноября с Бельгией в Санкт-Петербурге. Встреча начнётся в 20:00 мск.

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