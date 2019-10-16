«Локомотив-Кубань» — «Лимож». прогноз Владимира Гомельского на матч Еврокубка

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч группы B Еврокубка сезона-2019/20 «Локомотив-Кубань» — «Лимож».

Ставка: победа «Локомотива-Кубани» с разницей 6-10 очков за 3.75.



«Локо» неожиданно уступил в первом матче группового турнира «Ритас» в Вильнюсе, но затем уверенно разобрался с итальянским «Рейером». У «Лиможа» такая же картина: 1-1 после двух матчей. Победа в личной встрече закрепит выигравшую команду на втором месте в группе B.



«Локо» играет результативно, показывая высокий процент реализации и двухочковых, и трехочковых бросков. Однако чувствуется, что нападение команды может быть ещё эффективнее при должной степени сыгранности состава. Тренер Лука Банки над этим и работает. В команде отличный набор снайперов: Фридзон, Кулагин, Каммингс, Калниетис, Деккер, О’Брайант. Хорошие большие, уверенно забирающие подборы: Апич, Уильямс, Ивлев и Деккер. Большего можно ожидать от О’Брайанта в краске. Ротация весьма глубокая, не менее 11 игроков.



У «Лиможа» в заявке много молодёжи: Крюзоль, Мужиб, Карен, Хоммонд. Им всем по 18 лет. Тренер Альфред Хульбе использует их крайне ограниченно по времени. Главная звезда «Лиможа» — разыгрывающий Семаж Кристон. Он проводит на площадке более 30 минут и набирает под 20 очков. Равноценной замены Маркусу Джиньярду на втором номере просто нет. То же самое можно сказать и о тяжелом форварде: камерунец Бенуа Мбала незаменим. Советую обратить внимание на американца Брайана Конклина, который с ростом 198 см играет на позиции центра», — сказал Гомельский.



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».