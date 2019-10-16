«Эдмонтон» – «Филадельфия»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20 «Эдмонтон» — «Филадельфия».



Ставка: победа «Эдмонтона» за 2.20.



«Филадельфия» идёт на 12-м месте в Восточной конференции. Но нужно учесть, что команда провела всего четыре матча в сезоне. Потому что ездила в Прагу на игру с «Чикаго» в рамках Global Series NHL, и в календаре было окно на перелёт из Европы в Америку, обратную акклиматизацию.



Тем не менее «Филадельфия» проиграла два последних матча на выезде по западу Канады – 2:3 с «Ванкувером» по буллитам, 1:3 от «Калгари». Теперь впереди – «Эдмонтон». Что важно, играть надо на следующий день. То есть может не хватить времени на восстановление. Это очень важный фактор для плотного календаря НХЛ.



Ворота у «Флайерз» защищал ветеран Брайан Эллиотт. Значит, против «Ойлерз» ждем первого голкипера Картера Харта (93,8%), который проводит хороший сезон.



В атаке выделяется молодёжь – Трэвис Конекни (3+3), а следом за ним идёт защитник Иван Проворов (1+2), который, как всегда, получает львиную долю игрового времени. Ещё отметим Оскара Линдблома (2+1) и защитника Мэтта Нисканена (0+2). А вот остальные в составе «Флайерз» набрали не больше одного очка – включая Клода Жиру (0+1) и Якуба Ворачека (0+0). Так что атака «Филадельфии» пока ещё спит.



Но бомбит нападение у «Эдмонтона», идущего вторым в Западной конференции. Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль набрали по 12 (4+8) очков. И есть ещё гениально играющий Джеймс Нил (8+0). Первые двое – среди лучших бомбардиров НХЛ, последний – лучший снайпер лиги. А как вам всплеск защитника Оскара Клефбома (1+6)?



Очень опасно в НХЛ ставить на победителя одной из команд. Но тут я рискну и выберу победу «Эдмонтона» в основное время за 2.20. Потому что «Ойлерз» отдыхали на день больше, играют дома, и там гораздо мощнее атака. Да и вообще команда на кураже», — сказал Лысенков.



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