«Витязь» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Витязь» — «Трактор».



Ставка: победа «Трактора» в основное время за 5.00.



«Сегодня у нас на повестке дня матч «Витязь» — «Трактор», у которого есть один большой и интересный нюанс, на нём мы остановимся чуть позже.



У «Трактора» на текущий момент серия из двух поражений или три поражения в четырёх последних матчах. Но поражение поражению рознь, и если сухой проигрыш в Екатеринбурге можно понять и простить, то домашний «влёт» самой распоследней команде КХЛ, рижскому «Динамо», цензурным комментариям не подлежит. В принципе думается, что если бы после Риги Скудру попросили на выход, то никто бы этому не удивился. Но, видимо, запас прочности у Петериса неплохой, и ему дадут доработать минимум до конца сезона при любых раскладах. Тем более что из зоны плей-офф челябинцы всё равно не вылетели.



Но в случае поражения от «Витязя», которое станет третьим подряд, вполне может и вылететь. У «Витязя» свои проблемы, удача начала сезона постепенно уходит, но пока подольчане проигрывают в основном грандам, которым и должны проигрывать. То есть они вроде бы фавориты.



И вот теперь мы возвращаемся к нюансу, который анонсировали в самом начале. Заключается он в том, что в челябинско-подольских «междусобойчиках» в последнее время побеждают исключительно гости. И это безобразие длится уже третий сезон, приобретя масштаб стихийного бедствия. Попробуем сплясать именно отсюда, как от печки.



То есть, вопреки всему, «Трактор» должен победить. В суровом и не слишком насыщенном голами «бодалове», где суммарно будет заброшено не более пяти шайб. Зато в основное время. Обратите внимание: ФОНБЕТ даёт на это весьма вкусный коэффициент», — сказал Лебедев.



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