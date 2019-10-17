Эксперты назвали шансы Ласицкене выступить на Олимпиаде-2020 под флагом России

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене продолжает свою борьбу против руководства ВФЛА. Недавно в своём аккаунте в «Инстаграме» Ласицкене выступила с призывом к Дмитрию Шляхтину и его команде уйти в отставку.



Позиция Ласицкене связана с тем, что она лишена возможности соревноваться под российским флагом из-за отстранения ВФЛА. Эксперты оценили шансы Марии выступить под национальным флагом на Олимпиаде в Токио.



Поставить на то, что Ласицкене выступит в Японии под нейтральным флагом, можно за 1.22. Это примерно 78% вероятности. Сделать ставку на то, что легкоатлетка всё-таки сможет выступать под флагом России, можно за 11.5 (8%).



Кроме того букмекеры принимают ставки на то, что Ласицкене выступит в Токио за другую страну. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 14.0 (6%).



Можно сделать ставку и на то, то Ласицкене вообще не выступит на Олимпиаде. Поставить на такой вариант предлагается за 4.0 (23%). Подобное развитие событий вполне возможно после того, как ВАДА начало расследование в отношении подмены данных в базе московской лаборатории.



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