Эксперты назвали шансы Ласицкене выступить на Олимпиаде-2020 под флагом России

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене продолжает свою борьбу против руководства ВФЛА. Недавно в своём аккаунте в «Инстаграме» Ласицкене выступила с призывом к Дмитрию Шляхтину и его команде уйти в отставку.
Позиция Ласицкене связана с тем, что она лишена возможности соревноваться под российским флагом из-за отстранения ВФЛА. Эксперты оценили шансы Марии выступить под национальным флагом на Олимпиаде в Токио.
Поставить на то, что Ласицкене выступит в Японии под нейтральным флагом, можно за 1.22. Это примерно 78% вероятности. Сделать ставку на то, что легкоатлетка всё-таки сможет выступать под флагом России, можно за 11.5 (8%).
Кроме того букмекеры принимают ставки на то, что Ласицкене выступит в Токио за другую страну. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 14.0 (6%).
Можно сделать ставку и на то, то Ласицкене вообще не выступит на Олимпиаде. Поставить на такой вариант предлагается за 4.0 (23%). Подобное развитие событий вполне возможно после того, как ВАДА начало расследование в отношении подмены данных в базе московской лаборатории.
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 17 октября 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 16 октября 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 15 октября 2019
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:35
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
- 14 октября 2019
-
21:00