«Автомобилист» – «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Авангард».
Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 1.75.
«Сложно выделить фаворита, будет равная борьба. «Автомобилист» хорошо играет на своём льду. И мне кажется, что он сможет одержать победу, хотя она может быть добыта и не в рамках основного времени. Вполне возможен счёт 2:2, а уже в овертайме или по буллитам хозяева смогут победить. Ожидаю примерно такого же счёта, какой был в первой личной встрече этого сезона.
У «Автомобилиста» неудачные результаты в последнее время: три поражения в трёх последних матчах. Но на своём льду при поддержке болельщиков они могут прервать эту серию. Конечно, «Авангард» — это очень серьёзный оппонент, который сейчас опережает своего предстоящего соперника. Но всё равно отдаю предпочтение «Автомобилисту» в этой игре.
У хозяев пока не в лучшей форме Павел Дацюк, но я думаю, что он её постепенно наберёт, сыграется с партнёрами. И это принесёт команде много положительных моментов. Ему нужно побольше игровой практики, чтобы он показал свои лучшие качества, так как он игрок высокого класса.
Команды могут забить пять шайб в этом матче, но, с другой стороны, обеим командам нужен результат. Они хотят улучшить своё турнирное положение, поэтому не будут идти в атаку всеми силами, а больше внимания уделят игре в обороне», — сказал Вуйтек.
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