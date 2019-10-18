Гвоздик — Бетербиев: во сколько бой, какие ставки и коэффициенты
В ночь с 18 на 19 октября в Филадельфии состоится бой между украинцем Александром Гвоздиком и Артуром Бетербиевым из России. Это объединительный бой: победитель получит пояса чемпиона мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC и IBF.
Начало поединка запланировано на 05:00 мск 19 октября. Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть на Первом канале.
По оценке букмекеров, шансы Гвоздика немного выше. Поставить на победу украинского боксёра можно с коэффициентом 1.78. Это примерно 51% вероятности. Сделать ставку на успех россиянина Бетердиева можно за 2.08 (46%). Вероятность ничейного исхода аналитики оценили коэффициентом 26.0 (3%).
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