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Гвоздик — Бетербиев: во сколько бой, какие ставки и коэффициенты

Гвоздик — Бетербиев: во сколько бой, какие ставки и коэффициенты
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В ночь с 18 на 19 октября в Филадельфии состоится бой между украинцем Александром Гвоздиком и Артуром Бетербиевым из России. Это объединительный бой: победитель получит пояса чемпиона мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC и IBF.

Начало поединка запланировано на 05:00 мск 19 октября. Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть на Первом канале.

По оценке букмекеров, шансы Гвоздика немного выше. Поставить на победу украинского боксёра можно с коэффициентом 1.78. Это примерно 51% вероятности. Сделать ставку на успех россиянина Бетердиева можно за 2.08 (46%). Вероятность ничейного исхода аналитики оценили коэффициентом 26.0 (3%).

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