«Спартак» — «Рубин»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Российской Премьер-Лиги

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Рубин».



Ставка: обе забьют за 1.95, победа «Спартака» за 1.70.



«Думаю, «Спартак» — фаворит, даже несмотря на пять поражений подряд в чемпионате. Смена тренера не должна сильно повлиять на игроков, они должны собраться, настроиться на матч. У «Спартака» проблемы в обороне, команда много пропускает, а в этом матче не смогут принять участие два основных центральных защитника — Жиго и Джикия. Но красно-белые всё-таки должны выиграть в этой встрече.

«Рубин» сейчас разочаровывает. Команда не может найти свою игру, и в связи с такими результатами игроки чувствуют себя неуверенно. Команде Шаронова очень трудно даются голы, даже несмотря на атакующий стиль игры. За 12 туров «Рубин» забил всего восемь голов. Но, учитывая проблемы «Спартака» в обороне, «Рубин» все-таки сможет забить в этом матче».



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