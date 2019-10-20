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«Уфа» — ЦСКА: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги

«Уфа» — ЦСКА: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги
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Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — ЦСКА. Встреча состоится 20 октября и начнется в 14:00 по московскому времени.

Ставка: ничья за 3.45, ТМ 2,5 мяча за 1.65.

«Если кто помнит матч в марте ЦСКА – «Уфа», когда только-только пришёл тренер Евсеев. ЦСКА тогда вёл всю игру, но «Уфа» билась до последних минут и сравняла счёт. С Евсеевым «Уфа» сделала большой скачок из низов турнирной таблицы. Сейчас играет на своём поле. А для ЦСКА чужое поле многое значит. Думаю, игра будет равной. Ставлю на ничью, ничью в первом тайме и ТМ (2,5)».

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