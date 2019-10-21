«Амур» – «Динамо» М: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» – «Динамо».



Ставка: победа «Динамо» в основное время за 2.10.



«В Хабаровске всегда тяжело играть, потому что влияет далёкий перелёт и сказывается большая разница во времени. Но игроки уже привыкли к этой ситуации, поэтому для меня московское «Динамо» является фаворитом. И они должны выиграть в гостевом матче против «Амура».



Динамовцы знают, как подготовиться к этому матчу. И класс команды у них выше, чем у их соперника. Можно отметить, что у «Динамо» очень хорошая статистика матчей в Хабаровске. «Динамо» в последнее время показывает хорошие результаты: они обыграли «Автомобилист», «Металлург», неплохо играли против ЦСКА. Поэтому против «Амура» у них хорошие шансы на победу.



Хоккеисты «Амура» недавно сумели обыграть и «Локомотив», и «Спартак». И такие результаты стали для меня сюрпризом. Хотя всё же их класс в целом уступает динамовскому, поэтому я думаю, что они не смогут набрать очки в этой игре. Конечно, будет упорная борьба, но «Динамо» выиграет в 1-2 шайбы в основное время», — сказал Вуйтек.



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».

