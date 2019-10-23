«Ред Булл Зальцбург» — «Наполи»: прогноз Нобеля Арустамяна на Лигу чемпионов

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 3-го тура Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Ред Булл Зальцбург» — «Наполи».
Ставка: меньше 3 голов в матче за 2.76.
«Наполи» очень сдержанно сыграл в прошедшем туре чемпионата Италии против «Вероны» (2:0), мне кажется, много сил не потратил. Карло Анчелотти должен прекрасно понимать, что матчи с «Зальцбургом» — самые важные на данном отрезке, потому что в них решится судьба путевки в плей-офф Лиги чемпионов. Австрийцы, по сути, единственный конкурент итальянцев за путёвку туда.
Мне кажется, игра будет очень напряжённой, потому как «Зальцбург» команда, которая очень неплохо действует в атаке. Но у «Наполи» хорошая оборона и классный вратарь и, я уверен, есть всё, чтобы сдержать атаку австрийцев и найти счастье в контратаках. Я думаю, что можно взять тотал меньше 2,5 гола», — сказал Арустамян.
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