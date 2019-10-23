«Славия» — «Барселона»: прогноз Жорди Гратакоса на встречу Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Славия» — «Барселона».
Ставка: «Барселона» выиграет и не пропустит за 2.50.
«Барса» тяжело вкатывалась в сезон: из-за большого количества травм, адаптации Гризманна и де Йонга потеряла много очков в чемпионате. Но, кажется, трудные времена остались позади. Считаю, переломным моментом стал матч с «Интером» в Лиге чемпионов, когда «Барселона» вырвала победу, проиграв первый тайм.
Наладились и дела в Ла Лиге: в эти выходные команда вернулась на первое место после победы в матче с «Эйбаром» и осечки «Реала». Самое главное — команда снова показывает уверенную игру. Особенно впечатляют умные действия новичка де Йонга. Уверен, он станет одним из ключевых игроков «Барсы» на долгие годы вперёд.
В общем, каталонцы подходят к матчу со «Славией» в хорошем тонусе и не должны испытать больших проблем в Праге. Не стал бы ставить на разницу мячей, поскольку «Славия» оставила очень хорошее впечатление в первых турах Лиги чемпионов и может упереться. Но выиграть «Барса» должна и вполне способна сохранить свои ворота сухими. Мой прогноз – сухая победа гостей».
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