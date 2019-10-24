Эксперты назвали ставки россиян на матч ЦСКА — «Ференцварош»

Матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА — «Ференцварош» начнётся сегодня, 24 октября, в 20:00 мск. В БК ФОНБЕТ рассказали, как российские игроки ставят на поединок.
96% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу хозяев, 3% — на «Ференцварош», ещё 1% — на ничью.
На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 84% объёма рынка при коэффициенте 1.73. 16% приходится на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 2.10).
Больше всего игроки БК ФОНБЕТ ставят на победу ЦСКА. На этот исход поставлено 68% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на успех армейцев с форой (-1) (9%), на непроигрыш ЦСКА (9%), победу команды Виктора Гончаренко минимум в 2 мяча (8%) и на то, что ЦСКА сможет забить (6%).
На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК ФОНБЕТ, составила 500 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на то, что ЦСКА забьёт минимум 2 гола, с коэффициентом 1.55.
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