Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Статьи /

ЦСКА – «Ференцварош», 24 октября, прогноз на матч Лиги Европы

ЦСКА – «Ференцварош». Прогноз
Владимир Прокофьев
ЦСКА – «Ференцварош». Прогноз: украинец впечатлит Москву контратаками
«Ференцварош» — явный аутсайдер матча с ЦСКА, но венграм нечего терять в битве с «армейцами».
Ставки 0

24 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА примет клуб «Ференцварош» из Будапешта. Встреча начнётся в 19:55 мск. Эксперты считают явным фаворитом поединка «армейцев». Поставить на красно-синих в букмекерских конторах можно за 1.57. Победа «зелёных орлов» оценивается аналитиками коэффициентом 6.2.

Прогноз матча ЦСКА – «Ференцварош» (24.10.2019)

Лига Европы. Группа H. 3-й тур
24 октября 2019, четверг. 19:55 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Не начался
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
 Купить билет

До старта группового этапа Лиги Европы ЦСКА демонстрировал приемлемые результаты, но игра на несколько фронтов негативно сказалась на выступлении красно-синих. Некоторые футболисты из обоймы «армейцев» банально не готовы соперничать хотя бы на среднем уровне, где-то команду подводила длина скамейки, да и Виктор Гончаренко порой совершал несвойственные тактические просчёты.

В РПЛ у ЦСКА пока ещё нормальная, рабочая позиция. Отставание от первой строчки составляет лишь три балла. А в Лиге Европы «армейцы» загнаны в угол: необходимо набирать максимум очков в спаренных матчах с клубом «Ференцварош». Задача выглядит реальной, ведь в распоряжении красно-синих более талантливые исполнители, и поддержка трибун в первом поединке с венграми.

«Зелёные орлы» занимают вторую строчку во внутреннем первенстве, но об уровне венгерской команды мы сделаем выводы по другим встречам. «Ференцварош» удержал гостевую ничью с «Эспаньолом», однако затем был дома разгромлен «Лудогорцем» 0:3. Сергей Ребров старается прививать своим парням сбалансированный футбол, впрочем, в матчах с европейскими соперниками задуманное срабатывает не всегда.

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, что более чем логично. ЦСКА выступит дома, у «армейцев» более классные и технически оснащённые футболисты, но от ставок на красно-синих лучше воздержаться. Впереди у команды Виктора Гончаренко важное дерби с «Динамо», да и «Ференцварош» не стоит сбрасывать со счетов.

Сергей Ребров великолепно разбирается в контратакующем футболе. Гости получат стратегическое преимущество, ведь ЦСКА в любом случае при поддержке трибун завладеет инициативой. Украинский специалист сможет подготовить план по ответным действиям и надавить на слабости красно-синих.

За коэффициент 1.81 предлагаем присмотреться к варианту с голом в исполнении обеих команд. ЦСКА дома забьёт с высокой вероятностью. Вполне возможно, что «армейцы» сумеют отличиться больше одного раза, ведь защитники «Ференцвароша» часто допускают индивидуальные ошибки. Однако и оборону красно-синих не назвать эталонной.

В семи последних официальных матчах ЦСКА пропустил в сумме 14 мячей при том, что Акинфеев на постоянной основе становился одним из лучших в стане «армейцев». Красно-синим удалось сыграть на ноль лишь в гостях с «Уралом», зато дома были 3:2 с «Краснодаром», 0:2 с «Эспаньолом» и 1:3 с «Ростовом». «Ференцварош» уступает по статусу указанными коллективам, но один гол парни Сергея Реброва способны соорудить.

В пользу «зелёных орлов» говорит лишний день отдыха и отсутствие каких-либо ожиданий. «Ференцварош» — явный аутсайдер, поэтому гостям нечего терять. Подобный расклад на бумаге поможет украинскому специалисту дать дополнительную мотивацию своим парням и впечатлить футбольную Москву контратакующими действиями. ЦСКА обязательно ответит и постарается набрать три очка даже несмотря на огрехи в обороне. Красно-синие умеют на характере преодолевать трудности.

Ставка на матч ЦСКА – «Ференцварош»

В шести из семи последних официальных матчах «армейцы» пропускали при том, что Акинфеев совершил огромное количество спасений. «Ференцварошу» нечего терять в Москве, Сергей Ребров должным образом настроит своих парней, поэтому за 1.81 мы поставим на гол в исполнении обеих команды. ЦСКА обязательно забьёт и наверняка не ограничится одним мячом в чужие ворота, но обойтись без ошибок в обороне красно-синие не смогут.

Ставка: обе забьют за 1.81.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019