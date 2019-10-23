ЦСКА – «Ференцварош». Прогноз: украинец впечатлит Москву контратаками

24 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА примет клуб «Ференцварош» из Будапешта. Встреча начнётся в 19:55 мск. Эксперты считают явным фаворитом поединка «армейцев». Поставить на красно-синих в букмекерских конторах можно за 1.57. Победа «зелёных орлов» оценивается аналитиками коэффициентом 6.2.

Прогноз матча ЦСКА – «Ференцварош» (24.10.2019)

До старта группового этапа Лиги Европы ЦСКА демонстрировал приемлемые результаты, но игра на несколько фронтов негативно сказалась на выступлении красно-синих. Некоторые футболисты из обоймы «армейцев» банально не готовы соперничать хотя бы на среднем уровне, где-то команду подводила длина скамейки, да и Виктор Гончаренко порой совершал несвойственные тактические просчёты.



В РПЛ у ЦСКА пока ещё нормальная, рабочая позиция. Отставание от первой строчки составляет лишь три балла. А в Лиге Европы «армейцы» загнаны в угол: необходимо набирать максимум очков в спаренных матчах с клубом «Ференцварош». Задача выглядит реальной, ведь в распоряжении красно-синих более талантливые исполнители, и поддержка трибун в первом поединке с венграми.

«Зелёные орлы» занимают вторую строчку во внутреннем первенстве, но об уровне венгерской команды мы сделаем выводы по другим встречам. «Ференцварош» удержал гостевую ничью с «Эспаньолом», однако затем был дома разгромлен «Лудогорцем» 0:3. Сергей Ребров старается прививать своим парням сбалансированный футбол, впрочем, в матчах с европейскими соперниками задуманное срабатывает не всегда.



Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, что более чем логично. ЦСКА выступит дома, у «армейцев» более классные и технически оснащённые футболисты, но от ставок на красно-синих лучше воздержаться. Впереди у команды Виктора Гончаренко важное дерби с «Динамо», да и «Ференцварош» не стоит сбрасывать со счетов.



Сергей Ребров великолепно разбирается в контратакующем футболе. Гости получат стратегическое преимущество, ведь ЦСКА в любом случае при поддержке трибун завладеет инициативой. Украинский специалист сможет подготовить план по ответным действиям и надавить на слабости красно-синих.



За коэффициент 1.81 предлагаем присмотреться к варианту с голом в исполнении обеих команд. ЦСКА дома забьёт с высокой вероятностью. Вполне возможно, что «армейцы» сумеют отличиться больше одного раза, ведь защитники «Ференцвароша» часто допускают индивидуальные ошибки. Однако и оборону красно-синих не назвать эталонной.



В семи последних официальных матчах ЦСКА пропустил в сумме 14 мячей при том, что Акинфеев на постоянной основе становился одним из лучших в стане «армейцев». Красно-синим удалось сыграть на ноль лишь в гостях с «Уралом», зато дома были 3:2 с «Краснодаром», 0:2 с «Эспаньолом» и 1:3 с «Ростовом». «Ференцварош» уступает по статусу указанными коллективам, но один гол парни Сергея Реброва способны соорудить.



В пользу «зелёных орлов» говорит лишний день отдыха и отсутствие каких-либо ожиданий. «Ференцварош» — явный аутсайдер, поэтому гостям нечего терять. Подобный расклад на бумаге поможет украинскому специалисту дать дополнительную мотивацию своим парням и впечатлить футбольную Москву контратакующими действиями. ЦСКА обязательно ответит и постарается набрать три очка даже несмотря на огрехи в обороне. Красно-синие умеют на характере преодолевать трудности.

Ставка на матч ЦСКА – «Ференцварош»

В шести из семи последних официальных матчах «армейцы» пропускали при том, что Акинфеев совершил огромное количество спасений. «Ференцварошу» нечего терять в Москве, Сергей Ребров должным образом настроит своих парней, поэтому за 1.81 мы поставим на гол в исполнении обеих команды. ЦСКА обязательно забьёт и наверняка не ограничится одним мячом в чужие ворота, но обойтись без ошибок в обороне красно-синие не смогут.



Ставка: обе забьют за 1.81.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.