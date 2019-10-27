«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч 10-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».



Ставка: «Ливерпуль» победит в первом тайме и матче за 2.25.



«Повторение последнего финала Лиги чемпионов. Полагаю, нас ждёт аналогичный результат. «Ливерпуль» сейчас сильнее, да и Салах вроде готов сыграть с первых минут. «Шпоры» выиграли в 12 последних матчах АПЛ лишь три раза, они внесли семь изменений в стартовый состав в матче с «Уотфордом» в прошлые выходные, что говорит о том, что Маурисио Почеттино не уверен в оптимальном сочетании команды.

«Шпоры» пропустили ранние голы в матчах с «Брайтоном» и «Уотфордом», а красные в том самом финале Лиги чемпионов забили быстрый гол. Думаю, примерно то же самое случится и сейчас».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.